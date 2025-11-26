Оверчук: железнодорожный пассажиропоток с Киргизией вырос более чем на 50%

Вице-премьер РФ также отметил рост грузопотока и торговли между странами

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Объем железнодорожного пассажиропотока между Россией и Киргизией вырос более чем на 50% за девять месяцев 2025 года. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Восстановили мы после ковида пассажирское железнодорожное сообщение между нашими странами и за девять месяцев отмечаем рост более 50% пассажиропотока", - сказал он.

При этом Оверчук также отметил рост грузопотока и торговли между странами. "Мы отмечаем очень высокие темпы экономического роста Киргизской Республики, в этом году за 9 месяцев превышает 10% ВВП. И, конечно же, это отражается на нашем товарообороте, который тоже растет, - 17% с Россией. Причем идет выравнивание в том числе нашего внешнеторгового баланса. Здесь, конечно же, большую роль играют и наши инвестиции, которые сюда идут, порядка $2 млрд российских [инвестиций] сюда [в Киргизию] заведено", - указал вице-премьер РФ.