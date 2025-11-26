Минприроды выделит 60 млрд рублей на развитие Донбасса и Новороссии

В программе семь направлений и 27 мероприятий, сообщил первый замглавы ведомства Константин Цыганов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Минприроды России до 2030 года выделит 60 млрд рублей на экологические проекты по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии. Об этом заявил первый заместитель министра Минприроды России Константин Цыганов в ходе III Всероссийской научно-практической конференции по реабилитации естественных экосистем Донбасса и Новороссии "Докучаевская конференция".

"На реализацию программы социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей Минприроды России до 2030 года выделит 60 млрд рублей. В программе семь направлений и 27 мероприятий в сфере охраны окружающей среды и воспроизводства природных ресурсов. Они касаются формирования системы обращения с твердыми коммунальными отходами, ликвидации накопленного вреда, сохранения биоразнообразия и развития ООПТ, водных ресурсов, лесовосстановления", - сказал Цыганов.

Один из наиболее сложных блоков является обращение с твердыми коммунальными отходами. Чтобы выполнить задачи, поставленные национальными целями, к 2030 году необходимо обеспечить обработку всего объема образуемых твердых коммунальных отходов, из которых нужно захоранивать не более 50%.

"На текущий момент регионами сформированы территориальные схемы обращения с отходами, определенные региональные операторы. Субъекты поставлены на 35 тысяч контейнеров и 695 единиц спецтехники", - сообщил Цыганов.

Также он отметил, что в этих регионах запланировано строительство 11 объектов по обработке отходов, строительство которых позволит им к 2030 году выйти на среднероссийские показатели. "Мы сейчас проектируем четыре объекта. На первый в Луганске должны получить госэкспертизу в феврале 2026 года, на объекты в Мариуполе, Бердянске и Херсоне - до конца следующего года", - сообщил Цыганов.

Также в рамках программы определены шесть объектов накопленного вреда окружающей среды, которые планируется ликвидировать в ближайшее время. Сейчас по ним формируется проектно-сметная документация.

О конференции

"Докучаевская конференция" проводится в рамках реализации утвержденной правительством РФ программы экологических гуманитарных миссий и подготовки кадров для органов государственной власти для Донецкой и Луганской Народных Республик, а также для Запорожской и Херсонской областей РФ на 2023-2025 годы. Оператором программы выступает АНО "Сад Памяти".