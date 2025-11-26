СФ одобрил закон о налоговом вычете для "Газпрома"

Льгота может сохраниться как минимум до 2034 года, сообщал статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил нормы о налоговом вычете к НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) для "Газпрома" за счет изъятия части допдоходов независимых производителей в связи с повышением индексации оптовых цен на газ для промышленности. Нормы были оформлены как поправки к закону из бюджетного пакета в части налоговой политики.

Согласно документу, вычет составит 2,44 млрд рублей в месяц в ноябре 2026 года - июле 2027 года, 3,5 млрд рублей в месяц с августа 2027 года до конца июля 2028 года и с августа 2028 года - 5,5 млрд рублей в месяц.

Эта льгота может сохраниться как минимум до 2034 года, сообщал ранее статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"У нас вводится новый, дополнительный коэффициент, который позволяет изымать часть индексации цен на газ, которая будет осуществляться на внутреннем рынке по 3% ежегодно начиная с 1 октября следующего года. Соответственно, также вводится специальный вычет для организаций - собственников единой системы газоснабжения, который будет уменьшать сумму НДПИ к уплате соответствующими организациями", - пояснял Сазанов ранее на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.