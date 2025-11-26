Совет Федерации одобрил коррекцию условий упрощенного налогообложения для МСП

Закон также ужесточит налоговые правила для иностранных агентов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил масштабный налоговый закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс РФ. Документ, принятый Госдумой накануне, вводит поэтапное снижение порога выручки для малого бизнеса, после которого предприниматели на упрощенной и патентной системах налогообложения обязаны платить НДС.

Снижение будет постепенным: с 2026 года порог составит 20 млн рублей, с 2027 года - 15 млн рублей, а с 2028 года - 10 млн рублей. Для тех, кто впервые станет плательщиком НДС в 2026 году, ввели мораторий на штрафы за первичные нарушения. При этом с 1 января 2026 года общая ставка НДС повысится до 22%, однако льготная ставка 10% сохранится для основных продуктов питания, лекарств, детских товаров и др.

Закон также ужесточает налоговые правила для иностранных агентов. Для них устанавливается ставка НДФЛ в 30%, а также отменяются все льготы, в том числе при продаже недвижимости и получении наследства. В то же время для налоговых резидентов стран ЕАЭС ставки НДФЛ будут выровнены с российскими - от 13% до 22%.

Другие изменения

Кроме того, как пояснил ранее председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, законом продлеваются меры поддержки налогоплательщиков, срок действия которых истекает в 2025 году. Так, льготный порядок по расчету налоговых пеней для организаций будет продлен до конца 2026 года. В поправках также учтены некоторые предложения бизнеса по совершенствованию законодательства РФ о налогах и сборах, которые позволят устранить выявленные проблемы в правоприменительной практике, сказал Макаров.

Налог на игорный бизнес из регионального переводится в статус федерального, повышаются фиксированные ставки на отдельные игровые объекты. Также меняются условия налогообложения для букмекерских контор: вместо налога со ставок налог будет уплачиваться с разницы между ставками и выигрышами в размере 7% вместо 5%.

Вводится дополнительное условие для освобождения прибыли контролируемых иностранных компаний от налогообложения: так, прибыль будет освобождаться от налогообложения в РФ, если в юрисдикции регистрации компании ставка налога на прибыль выше 15%.

С 1 сентября 2026 года вводится технологический сбор за ввоз или производство отдельных видов продукции по перечню и в размерах, утверждаемых правительством РФ. Как пояснил ранее Сазанов, доходы в федеральный бюджет от технологического сбора составят порядка 218 млрд рублей в 2026-2028 годах.

Продлевается действие ряда норм, смягчающих для бизнеса последствия приостановки соглашений об избежании двойного налогообложения. Так, продлевается действие положений налогового кодекса, освобождающих от налогообложения или позволяющих применять пониженные ставки налогового источника, которые были установлены положениями приостановленных соглашений об избежании двойного налогообложения в отношении отдельных видов доходов, пояснял ранее статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Для граждан предусмотрены дополнительные поддержки. Например, семьи с детьми-инвалидами освобождаются от НДФЛ при продаже недвижимости, а герои России и СССР получат льготы по транспортному налогу. Также участники боевых действий, включая СВО, освобождаются от пошлины за выдачу водительских удостоверений.