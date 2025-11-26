СФ одобрил обнуление акциза на этиловый спирт при выпуске АИ-92

Доказано, что этиловый спирт - это хороший компонент, который повышает октановое число, заявил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил норму, согласно которой не будет уплачиваться акциз на денатурированный этиловый спирт при производстве бензина АИ-92. Норма была оформлена как поправка к закону из бюджетного пакета в части налоговой политики.

Как пояснил ранее на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, на внутреннем рынке автомобильного бензина была напряженная ситуация в связи с атаками БПЛА на НПЗ, поэтому принимаются поправки, которые позволяют применять этиловый спирт при производстве автомобильного бензина.

По его словам, эта поправка является первой из цепочки поправок, цель которых - "вовлечь денатурированный этиловый спирт в производство автомобильного бензина". Сазанов уточнял, что сейчас предельная пропорция составляет 1% спирта, и эта пропорция сейчас поднимается к 10%.

"Учеными доказано, что вовлекать этиловый спирт в производство автомобильного бензина допустимо, так как это хороший компонент, который повышает октановое число автомобильного бензина. <...> Но акциз был препятствием и не позволял это активно делать. Сейчас, если акциз уплачиваться не будет, это позволит вовлекать денатурированный этиловый спирт в производство автомобильного бензина", - отмечал он.