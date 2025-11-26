Турция продолжит закупки газа у России

Глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар отметил, что РФ всегда была и остается надежным поставщиком топлива в страну

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 26 ноября. /ТАСС/. Поставки природного газа из России в Турцию продолжаются, никаких проблем с его импортом в будущем не будет. Об этом сообщил глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар.

"Россия всегда была и остается надежным поставщиком природного газа в Турцию. Поставки газа в нашу страну из РФ продолжаются, никакого кризиса, проблем нет и не будет", - сказал министр в эфире телеканала Lider TV, комментируя поддерживаемый президентом США Дональдом Трампом законопроект о новых санкциях против России и сотрудничающих с ней стран.

Байрактар напомнил, что Турция импортирует природный газ из России с конца 1980-х гг. "Российский газ является важным источником нашего импорта. Благодаря ему Турция удовлетворяет порядка половины своих потребностей в природном газе. Отношения с Россией в вопросах энергоносителей развиваются положительно", - отметил Байрактар.

Ранее Трамп заявил, что поддерживает продвигаемый членами Конгресса США законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении сотрудничающих с Россией стран. Законопроект, о котором идет речь, представила в начале апреля двухпартийная группа членов Сената. Основными авторами документа стали сенаторы Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении законодателей были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары.