В аэропорту Нижневартовска задерживаются четыре рейса авиакомпании "Ютэйр"

В частности, почти на сутки задержан авиарейс в Тюмень в связи с технической неисправностью самолета

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 ноября. /ТАСС/. Вылет четырех рейсов авиакомпании "Ютэйр" задерживается в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа, в том числе один почти на сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

"В аэропорту города Нижневартовска ХМАО-Югры задержаны к вылету несколько рейсов авиакомпании "Ютэйр". Транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль за оказанием услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами", - говорится в сообщении.

Так, почти на сутки задержан рейс в Тюмень в связи с технической неисправностью самолета. Более чем на четыре часа задержан еще один авиарейс в Тюмень. Кроме того, задерживается вылет рейсов в Нягань и Ханты-Мансийск на более чем шесть и четыре часа соответственно.