Минфин: Запад подменяет техническую повестку Кимберлийского процесса политикой

Россия будет и впредь выступать за сохранение и укрепление Кимберлийского процесса как нейтрального, технически ориентированного и консенсусного механизма, отметил замминистра финансов Алексей Моисеев

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Ряд западных стран систематически препятствует принятию согласованных решений в рамках Кимберлийского процесса (КП), подменяя его изначально техническую и отраслевую повестку политическими и идеологическими дискуссиями, сообщила пресс-служба Минфина России.

"Ряд западных стран систематически препятствует принятию согласованных решений, подменяя изначально техническую и отраслевую повестку КП политическими и идеологическими дискуссиями", - отметил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев по итогам пленарного заседания рабочих органов КП в Дубае.

По его словам, из-за этого не удалось утвердить итоговое коммюнике и принять обновленное определение "конфликтного алмаза", несмотря на поддержку формулировки, предложенной Африканской ассоциацией производителей алмазов, со стороны подавляющего большинства участников.

Моисеев указал, что попытки Австралии, Великобритании, Канады, Евросоюза, Украины и Швейцарии включить в определение положения, "прямо или косвенно посягающие на суверенитет отдельных стран и вводящие ограничения по политическим мотивам", свели на нет трехлетние усилия по выработке консенсуса.

Россия, по словам замминистра, будет и впредь выступать за сохранение и укрепление Кимберлийского процесса как нейтрального, технически ориентированного и консенсусного механизма.

"Особое внимание намерены уделить продвижению на межгосударственном уровне четкого разграничения природных алмазов и синтетических камней с целью информирования и защиты прав конечных покупателей ювелирных изделий", - заключил он.