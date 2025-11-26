ЦБ выпустит серебряную 25-рублевую монету с изображением Донского монастыря

Тираж монеты составит 1 тыс. штук

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Банк России 27 ноября 2025 года выпустит в обращение памятную серебряную монету "Донской ставропигиальный мужской монастырь, г. Москва" серии "Памятники архитектуры России". Номинал монеты составит 25 рублей, говорится в сообщении регулятора.

Серебряная монета имеет форму круга диаметром 60 мм. Масса драгоценного металла в чистоте - 155,5 г, проба сплава - 925. Тираж монеты - 1 тыс. штук. Она изготовлена качеством "пруф".

На лицевой стороне монеты - рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "25 рублей", дата "2025 г.", обозначение металла по периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Донского монастыря на фоне облаков, а по окружности имеются надписи: вверху - "Донской Монастырь", внизу, под рельефным орнаментом, - "Москва".

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, напомнили в ЦБ.