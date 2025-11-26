Китай вошел в топ-5 популярных зарубежных направлений среди россиян на Новый год

Динамика числа бронирований выросла более чем в 2,5 раза

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Китай впервые вошел в пятерку наиболее популярных зарубежных направлений на Новый год среди россиян. Динамика числа бронирований выросла более чем в 2,5 раза. Об этом сообщил директор Ассоциации турагрегаторов (АТАГ) Александр Брагин в рамках пресс-конференции в ТАСС.

"И вот отмечу на пятом месте, первый раз в пятерку входит Китай. У нас по поездкам, да, вот Китай больше, чем в два с половиной раза вырос объем поездок. Доля продаж выросла с двух процентов до шести процентов. В основном это Пекин и Гуанчжоу", - сказал он.

Самыми востребованными зарубежными направлениями стали Белоруссия (+13%), Таиланд (+15%), Турция (+80%), Объединенные Арабские Эмираты (+85%), отметил Брагин.

По данным туристических агрегаторов, на сегодняшний день количество ранних бронирований самостоятельными внутренними туристами отелей и других средств размещения за рубежом в среднем на весь зимний сезон увеличилось на 40% по сравнению с прошлым годом.

Лидерами среди российских направлений стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и область, Краснодарский край, Татарстан, Калининград с областью и Нижегородская область, отметил эксперт.

По словам Брагина, по стране в среднем цены выросли на 10-15% по сравнению с 2024 годом. "И средняя цена за ночь, это не весь тур, это только ночь проживания одна, где-то порядка 8 500 рублей. Это около 13% год к году рост составляет. При этом по отдельным регионам, я сказал уже, что это рост 15%, а в Москве, например, мы видим порядка 8%, а среднее по стране - 13%", - поделился директор АТАГ.

Российские туристы начали резервировать новогодние поездки по стране за три месяца до праздников, однако пик бронирований ожидается во второй половине декабря. Глубина бронирований увеличилась на 20% из-за укрепления рубля, отметил эксперт.