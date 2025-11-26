В Госдуме указали на риск расширения серого сектора в туристической отрасли РФ

По словам зампреда комитета ГД по туризму Натальи Костенко, для решения этой проблемы необходимо реализовать в интернете систему агрегированной информации и установить критерии качества

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Российская туристическая отрасль имеет значительный серый сектор, который может расшириться. Об этом на проходящем в Сочи III международном конгрессе туроператоров заявила заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.

"Все говорят в один голос, что у нас и сейчас очень огромный серый сектор, а с учетом последних различных решений у нас все вообще в "черную" уйдет. Поэтому я вижу наш вектор дальнейших совместных [с представителями отрасли] действий именно в том, чтобы предотвратить скатывание отрасли, и без того непрозрачной местами, вообще в экономическую, так сказать, дыру", - сказала Костенко.

Депутат Госдумы отметила, что недавно посетила Дагестан, где ознакомилась с местным порталом, посвященным экскурсиям на территории региона. "Там ни одного экскурсовода нет, который состоит в реестре [экскурсоводов и гидов-переводчиков], - отметила она. - Если бы мы сделали в интернете систему действительно агрегированной информации, установили бы критерии качества, подали эту информацию, мы бы автоматически убрали весь серый сектор через Роскомнадзор".

III международный конгресс туроператоров проходит в Сочи с 25 по 27 ноября. Форум собрал представителей туристической отрасли из России, их зарубежных партнеров, а также власти. В центре внимания участников конгресса вопросы развития туристического рынка в России и за ее пределами.