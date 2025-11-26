Совфед одобрил бюджет фонда ОМС на 2026 год

Доходы фонда составят 4,712 трлн рублей

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации утвердил бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2026-2028 годы.

Согласно документу, доходы фонда составят 4,712 трлн рублей в 2026 году, 5,061 трлн рублей в 2027 году и 5,419 трлн рублей в 2028 году. Основным источником поступлений, как и прежде, останутся страховые взносы, доля которых превысит 88,7%.

Расходная часть бюджета запланирована на уровне 4,794 трлн рублей в 2026 году, 5,141 трлн рублей в 2027 году и 5,504 трлн рублей в 2028 году. Основной объем средств направят на субвенции регионам, которые составят 3,992 трлн рублей в 2026 году, 4,312 трлн рублей в 2027 году и 4,629 трлн рублей в 2028 году.

При этом бюджет фонда будет дефицитным: 82,058 млрд рублей в 2026 году, 79,655 млрд рублей в 2027 году и 85,204 млрд рублей в 2028 году. Отдельно предусмотрено финансирование федеральных медицинских организаций для оказания высокотехнологичной помощи, которое вырастет с 345,6 млрд рублей в 2026 году до 399,9 млрд рублей в 2028 году. Также на оплату родовых сертификатов ежегодно будет выделяться около 12,3-12,4 млрд рублей.