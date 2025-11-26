Слуцкий выступил против ограничения скидок на маркетплейсах

Такие меры могут негативно сказаться на потребителях и малом бизнесе, указал парламентарий

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Марат Абулхатин/ Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступил против возможного ограничения скидок на маркетплейсах, отметив, что такие меры могут негативно сказаться на потребителях и малом бизнесе. Об этом парламентарий заявил в беседе с ТАСС.

Ранее основатель Wildberries и глава объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ), председатель комитета по цифровым платформам "Деловой России" Татьяна Ким в письме к Центральному банку, правительству страны и Федеральному Собранию, опубликованном в "Коммерсанте" заявила, что запрет скидок на маркетплейсах приведет к ухудшению конкурентной среды, стагнации российского бизнеса и разгону инфляции.

"В ЛДПР уверены: давление на маркетплейсы не приведет к позитивному эффекту. Письмо - открытое обращение Татьяны Ким - поддерживаем", - сказал Слуцкий, добавив, что интересы банков не должны стоять выше интересов людей.

Слуцкий отметил, что маркетплейсы формируют спрос и предложение, позволяя миллионам людей покупать товары дешевле, экономя семейный бюджет, а сотням тысяч предпринимателей - продавать свои товары и создавать рабочие места. "К тому же на таких торговых площадках хватает и производителей, получивших возможность напрямую продавать товар, стимулируя производство. Маркетплейсы открыли дорогу в бизнес малым производствам, которые просто не могут выйти на рынок сетевиков. И какой плюс - эту систему ломать?" - добавил парламентарий.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что скидки маркетплейсов, которые предоставляют собственные банки этих площадок, создают не вполне честные условия конкуренции. По ее словам, это один из самых острых вопросов, которые сейчас обсуждают банки и онлайн-платформы. Глава Сбербанка Герман Греф в свою очередь сообщил, что за счет таких скидок маркетплейсы в 2025 году недоплатили в госбюджет около 1,5 трлн рублей.

Набиуллина направила письмо в Минэкономразвития, предложив ограничить возможность маркетплейсов менять цены в зависимости от способа оплаты, а также запретить им продавать финансовые продукты дочерних банков.