СФ одобрил страховые тарифы в 60% для людей с инвалидностью

Нововведение коснется индивидуальных предпринимателей, которые заключили с такой категорией граждан трудовой договор или договор ГПХ

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, согласно которому в 2026-2028 годах страховые взносы на обязательное соцстрахование людей с инвалидностью от несчастных случаев на производстве составят 60%.

Нововведение коснется индивидуальных предпринимателей, которые заключили с такой категорией граждан трудовой договор или договор ГПХ. При этом такие отчисления юрлица должны будут совершать, только если это предусмотрено в договорах об оказании услуг.

В случае подписания закон вступит в силу уже с 2026 года.