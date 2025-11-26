Самозапрет на кредиты оформили 17 млн россиян

Вице-премьер Дмитрий Григоренко назвал эту цифру "сумасшедшей"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Возможностью установить самозапрет на кредиты воспользовались уже 17 млн человек, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

"На сегодняшний день 17 млн человек оформили самозапреты на кредиты", - сказал он и назвал эту цифру "сумасшедшей".

В начале октября замглавы Минцифры Олег Качанов на форуме "Финополис" заявлял о почти 16 млн самозапретах на выдачу кредитов.

С 1 марта 2025 года россияне могут устанавливать через МФЦ или портал госуслуг самозапрет на выдачу им кредитов. Эта услуга доступна и в многофункциональных центрах (МФЦ), которые должны были реализовать такую возможность не позднее 1 сентября 2025 года. Мера была принята для борьбы с мошенничеством.