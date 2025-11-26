Сбер: разные ставки по ипотеке в зависимости от числа детей снизят выдачи

Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев также указал, что часть клиентов при росте ставок не смогут позволить себе этот продукт

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Дифференциация ставок по семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье может привести к сокращению общего объема выдач, сообщил журналистам первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в кулуарах Domclick Digital Forum.

"С одной стороны, мы поддерживаем то, что программы должны становиться более адекватными. С другой стороны, на них, конечно, необходимо смотреть более системно. Введение такой дифференциации, если ставка будет 12% на семью с одним ребенком, то тогда, по нашим прогнозам, общий объем выдач сократится", - отметил он.

Царев также указал, что часть клиентов при росте ставок не смогут позволить себе этот продукт. "Если подсчитать, то ставка 12% вместо 6% - это изменение стоимости ежемесячного платежа в 32-34 тыс. до 54 тыс. [руб]. И мы посмотрели по своему в том числе портфелю. На наш взгляд, где-то примерно 20% клиентов, кто сейчас брал семейную ипотеку, с этой суммой превышают свою предельную долговую нагрузку. То есть фактически мы бы этим клиентам просто отказали в силу того, что тогда для них уровень закредитованности увеличивается. Если примерно предположить, что половина из них - это семьи с одним ребенком, то тогда, наверное, в районе 10% - это та доля, на которую семейная ипотека потенциально может стать меньше", - пояснил Царев.