Минфин сохраняет план продажи аэропорта Домодедово до конца года

РФ заинтересована в том, чтобы как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс, отметил министр финансов России Антон Силуанов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Минфин РФ сохраняет план продажи аэропорта Домодедово до конца года и принимает необходимые меры для его выполнения. Об этом заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

"Работаем над этим планом. Мы его не корректировали и принимаем все необходимое, чтобы эту задачу выполнить", - сказал он.

Минфин РФ включил перешедший в госсобственность аэропорт Домодедово в план продажи на 2025 год, заявил ранее Силуанов в эфире радиостанции РБК. По его словам, РФ заинтересована в том, чтобы как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс.