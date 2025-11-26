Минфин сохраняет план продажи аэропорта Домодедово до конца года
МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Минфин РФ сохраняет план продажи аэропорта Домодедово до конца года и принимает необходимые меры для его выполнения. Об этом заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.
"Работаем над этим планом. Мы его не корректировали и принимаем все необходимое, чтобы эту задачу выполнить", - сказал он.
Минфин РФ включил перешедший в госсобственность аэропорт Домодедово в план продажи на 2025 год, заявил ранее Силуанов в эфире радиостанции РБК. По его словам, РФ заинтересована в том, чтобы как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс.