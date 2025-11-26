Силуанов: РЖД работают над облегчением долговой нагрузки на 2026 год

Холдинг работает с кредитными организациями, отметил министр финансов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. РЖД принимают меры по работе с долговой нагрузкой, облегчению долгового бремени на 2026 год. Об этом заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"РЖД сейчас принимают меры по работе с задолженностью, с реструктуризацией задолженности, облегчению долгового бремени на следующий год, работают с кредитными организациями", - сказал он.

Отвечая на вопрос, будут ли использованы средства ФНБ для покрытия задолженности, министр ответил: "Средства ФНБ у нас предусмотрены на определенные цели: это на случай снижения цены ниже базовой и технологические приоритеты".