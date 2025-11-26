В Чувашии возрастут взносы на капремонт

Увеличение составит в среднем 2,2 рубля за кв. м

ЧЕБОКСАРЫ, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство Чувашии поддержало увеличение в среднем на 2,2 рубля минимального размера взноса за проведение капитального ремонта в многоквартирных домах, сообщили власти в своем Telegram-канале. Рост составит в среднем 19,1%.

"С 1 января 2026 года для жителей многоквартирных домов Чувашии будет установлен новый минимальный размер взноса на капитальный ремонт. В среднем он увеличится на 2,2 рубля за кв. м", - говорится в сообщении.

По данным правительства, взнос для домов без лифтов возрастет с 10,94 до 13,03 рубля за 1 кв. м, для домов с лифтами - с 11,87 до 14,14 рубля. Таким образом, рост составит в среднем 19,1%. В кабинете министров пояснили, что после повышения минимальный взнос на капремонт в Чувашии "будет приравнен к среднероссийскому показателю, который в 2025 году составляет 14 рублей" за "квадрат".

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Владимир Максимов отметил, что повышение взносов необходимо для выполнения в полном объеме региональной программы капремонта. По его словам, которые приводятся на сайте министерства, ежегодно увеличивается число многоквартирных домов, в которых проводится капремонт, что влечет за собой рост объемов финансирования. "Если в 2021 году капремонт был проведен в 188 многоквартирных домов на общую сумму 892,9 млн рублей, то в будущем году работы запланированы в 335 многоквартирных домах, а общий объем финансирования программы оценивается в 3,5 млрд рублей. Количество жителей, охваченных программой, составит 53,8 тыс.", - отметили в Минстрое Чувашии.