Лихачев: ветропарк на 100 МВт могут запустить в Киргизии в течение двух лет

Глава Росатома отметил, что часть оборудования уже завезена

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Россия рассчитывает запустить ветряную электростанцию (ВЭС) в Иссык-Кульской области Киргизии в течение полутора-двух лет. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев в комментарии телеканалу "Россия-1".

"Приступили фактически к реализации проекта ветропарков. Часть оборудования завезена, часть - на подходе. Думаю, что с момента окончательной верификации всех контрактных документов в течение буквально полутора-двух лет запустим эти 100 мегаватт", - сказал он.

В августе представитель Росатома Григорий Назаров сообщал, что подразделение госкорпорации осуществило доставку первых компонентов для строительства ВЭС.

Росатом подписал инвестиционный контракт на строительство ВЭС мощностью 100 МВт в Киргизии в декабре 2024 года. Это первый российский экспортный проект в ветрогенерации.