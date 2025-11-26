Титов: Россия отмечает стремление Таиланда развивать двусторонние отношения

Cпецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития при этом указал на необходимость снятия обеими сторонами ограничений на поставку сельхозпродукции

Редакция сайта ТАСС

ПХУКЕТ /Таиланд/, 26 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Россия отмечает стремление руководства Таиланда развивать двусторонние отношения, потенциал которых может быть раскрыт через инвестиции в туристическую инфраструктуру, торговлю сельскохозяйственной продукцией и развитие цифровой среды. Об этом корреспонденту ТАСС заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в кулуарах проходящего на Пхукете Российско-таиландского инвестиционного форума.

"Таиланд и Россия всегда были партнерами, прежде всего это выражается в том, что здесь огромное количество россиян, которые приезжают сюда в отпуск и которые занимаются здесь бизнесом. К сожалению, сложившаяся в мире ситуация, санкции и барьеры, которые возникают сегодня не по нашей вине, они немного влияют негативно, но сегодня создается новый потенциал. Таиландские власти сделали заявку на вступление в БРИКС, мы видим желание руководства страны развивать отношения с Россией. И потенциал такого развития очень велик, поскольку кроме традиционных отраслей можно инвестировать в таиландскую туристическую инфраструктуру, поскольку Таиланд серьезно конкурирует с другими странами Юго-Восточной Азии. Здесь большой потенциал для наших компаний", - сказал он.

Титов обратил внимание на необходимость снятия обеими сторонами ограничений на поставку сельхозпродукции. "Мы пока не очень много поставляем, есть ограничения по поставкам мясопродуктов в Таиланд, часть ограничений есть для таиландских компаний по поставкам морепродуктов в Россию. Эти барьеры необходимо снимать. С Китая мы сняли практически все барьеры, в результате чего объемы поставок сельхозпродукции резко увеличиваются", - отметил он.

Спецпредставитель президента РФ обратил внимание на важность развития отношений с Таиландом в области кибербезопасности, цифрового пространства и цифрового суверенитета. "Таиланд должен быть заинтересован в этом. Мы заинтересованы в создании совместных платформ в сфере кибербезопасности. У России уже большой опыт, мы серьезно уже продвинулись в этой области", - добавил он.

Российско-таиландский инвестиционный форум начал работу в островной таиландской провинции Пхукет и будет проходить до 28 ноября. Ожидается, что он будет содействовать установлению долгосрочных деловых связей между российскими и таиландскими компаниями. В нем принимают участие представители 200 компаний России и Таиланда.