Глава союза мукомолов: в России производство ржи сократилось в 15 раз

Причиной этого является невысокая урожайность и стоимость культуры, объяснил Игорь Свириденко

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. России необходима федеральная программа по поддержке ржаного хлебопечения, заявила ректор Международной промышленной академии, вице-президент Российского союза пекарей Ольга Ильина на конференции "Современное хлебопечение - 2025".

"Нужна федеральная программа поддержки ржаного хлебопечения. И два союза - Российский союз мукомольных и крупяных предприятий и Российский союз пекарей могут инициировать ее разработку", - сказала Ильина.

Как сообщается в презентации президента Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игоря Свириденко, представленной на конференции, по итогам 2025 года урожай ржи в России прогнозируется на уровне 1,1 млн тонн против 1,2 млн тонн в 2024 году. По его словам, производство ржи сокращается потому что "она недорогая, урожайность у нее невысокая"

"Мы видим, что за 35 лет мы потеряли ржаное производство, сократив его в 15 раз. <…> Мы теряем ржаное хлебопечение", - добавил Свириденко.