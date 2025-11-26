В ЦБ отметили рост доли плохих ипотечных ссуд в портфеле банков

Показатель увеличился с 0,9% до 1,7%, отметил зампред Банка России Филипп Габуния

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Доля плохих ипотечных кредитов в портфеле российских банков выросла с 0,9% до 1,7% за счет "вызревания" кредитов с низким первоначальным взносом или выданным заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Об этом сообщил зампред ЦБ РФ Филипп Габуния на Domclick Digital Forum.

"Если мы посмотрим на портфель, у нас доля плохих ипотечных ссуд возросла с 0,9% до 1,7%. Уровень комфортный, по-прежнему нормальный. Вызревали именно заемщики с очень высокой долговой нагрузкой или низким первоначальным взносом", - сказал он. При этом ситуация могла быть гораздо хуже, если бы Банк России не применял ряд макропруденциальных мер. "Я напомню, что у нас с вами на пиках доля закредитованных заемщиков была аж 48% в выдачах, сейчас это меньше 10%. Поэтому мы могли иметь совершенно другую, более драматичную картину", - добавил зампред ЦБ.

С 1 июля 2025 года Банк России ввел макропруденциальные лимиты по ипотечным кредитам для банков с универсальной лицензией (имеют капитал от 1 млрд рублей). Мера направлена на ограничение доли высокорискованных кредитов в выдачах.

Одновременно с 1 июля ЦБ снизил надбавки по наиболее рискованным ипотечным кредитам с запретительного уровня, так как наращивание банками таких кредитов будет ограничено с помощью макропруденциальных лимитов.