ЦБ призвал МФО прекратить навязывание дополнительных услуг

В 2025 году количество жалоб на такие случаи заметно выросло, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. ЦБ обратился к микрофинансовым организациям (МФО) с призывом полностью отказаться от практики навязывания клиентам дополнительных услуг. В 2025 году количество жалоб на такие случаи заметно выросло, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута на XXIV Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.

"Одна проблема, о которой я хочу всем сказать и обратить внимание, - это довольно сильный рост жалоб на навязывание дополнительных услуг в этом году и на возврат денег за ненужную услугу, когда человек пытается от нее отказаться. <...> Банки уже это проходили, и мы с банками проходили, они это делать перестали. И я очень искренне хочу вас призвать максимально быстро эти практики искоренить, потому что это как раз и вызывает рост недовольства и недоверия", - сказал Мамута.

ЦБ ожидает, что финансовый рынок в ближайшее время завершит доработку базового стандарта, регулирующего продажи дополнительных услуг. По планам регулятора, его утвердят до конца года.

Мамута также предупредил, что Банк России готов применять надзорные меры, если увидит задержки в работе над стандартом. "Если мы увидим какое-то торможение на этом пути, то мы будем <...> более жестко использовать надзорные полномочия, потому что эти практики очевидно антиклиентские", - подчеркнул он.

