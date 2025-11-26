В Чувашии участники СВО смогут покупать лесные насаждения со скидкой

Ставку снизят на 50%

ЧЕБОКСАРЫ, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство Чувашии поддержало установление скидки в размере 50% для участников специальной военной операции при покупке лесных насаждений. Об этом власти сообщили в своем Telegram-канале.

"[Поддержано] расширение перечня льготных категорий граждан, имеющих право на приобретение лесных насаждений для собственных нужд по сниженной на 50% ставке. Нововведением станет включение в перечень ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей", - говорится в сообщении.

По данным Минприроды Чувашии, которые приводятся в сообщении, ежегодно за оказанием услуг по покупке лесных насаждений обращаются около 230 льготников, в среднем один договор оформляется на более чем 45 куб. м. Министерство в своем Telegram-канале уточнило, что ежегодно льготные категории граждан приобретают 11 тыс. куб. м лесных насаждений.