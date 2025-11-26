Компания Mars исключила попадание металлических предметов в продукцию

Telegram-канал Mash сообщил, что в шоколадном батончике была обнаружена иголка

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Компания Mars исключила попадание металлических предметов в продукцию, так как многоуровневая система проверки на фабриках включает обязательное прохождение каждого изделия через металлодетекторы. Об этом сообщили ТАСС в российском подразделении Mars.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в шоколадном батончике "Марс" была обнаружена иголка.

"На всех фабриках Mars действует многоуровневая система проверки, включая обязательное прохождение каждого изделия через металлодетекторы. Попадание металлических предметов в продукцию на производстве технологически исключено", - сообщили в компании.

Там подчеркнули, что качество продукции является приоритетом компании Mars.

"Мы всегда открыты к обратной связи от потребителей. Любая претензия, поступающая в компанию на горячую линию, проходит детальное внутреннее расследование", - добавили в компании.