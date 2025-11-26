Венгрия увеличит поставки нефти в Сербию в 2,5 раза

Ведущая нефтегазовая компания MOL "удвоила в ноябре объемы поставок в Сербию и продолжит увеличивать их в декабре", подчеркнул венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто

БУДАПЕШТ, 26 ноября. /ТАСС/. Венгрия увеличит в 2,5 раза объем поставок нефти и нефтепродуктов в Сербию, которая оказалась в сложном положении из-за американских санкций. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто после встречи в Белграде с сербским министром горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравкой Джедович-Ханданович.

Он отметил, что ведущая венгерская нефтегазовая компания MOL "удвоила в ноябре объемы поставок в Сербию и продолжит увеличивать их в декабре". "В последний месяц года MOL увеличит поставки нефти и нефтепродуктов в Сербию в 2,5 раза", - сказал глава МИД на пресс-конференции, которая транслировалась телеканалом М1.

Сийярто также отметил, что Венгрия и Сербия намерены ускорить сооружение нефтепровода между двумя странами для поставок российской нефти. По его словам, необходимые для этого решения будут приняты в ближайшие дни. "Мы должны как можно скорее построить нефтепровод, соединяющий Венгрию с Сербией", - подчеркнул министр.

В феврале правительство Венгрии сообщило, что в течение трех лет вложит €320 млн в строительство магистрали, по которой Сербия сможет получать сырье, поступающее из России по нефтепроводу "Дружба". Мощность нового трубопровода составит около 5 млн тонн в год. Уже подготовлено технико-экономическое обоснование проекта, который предусматривает прокладку труб протяженностью 180 км в Венгрии и 120 км в Сербии, а также строительство контрольно-измерительной станции на границе между двум странами.

Нефтепровод соединит НПЗ в Сазхаломбатте, принадлежащий венгерской компании MOL, с городом Альдьо на юге страны, а затем с сербским городом Нови-Сад. Благодаря этому Венгрия станет не только потребителем, но и транзитной страной для торговли нефтью, а для Сербии откроются новые источники поставок. Осуществлением проекта занимаются MOL и сербская компания Transnafta.

Сийярто заверил, что Венгрия и дальше будет помогать Сербии, столкнувшейся с нехваткой нефти и нефтепродуктов из-за американских санкций против компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"). В январе 2025 года Минфин США включил NIS в санкционный список вместе с российской "Газпром нефтью", которая является мажоритарным акционером сербской компании. После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября.