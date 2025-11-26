Росавиация и МО используют 7 самолетов и 12 вертолетов при запуске "Союза МС-28"

Всего готовы более 200 человек для поисково-спасательного обеспечения запуска корабля, сообщили в Росавиации

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Росавиация и Минобороны РФ при запуске пилотируемого корабля "Союз МС-28" будут использовать 7 самолетов, 12 вертолетов, а также спасательное судно - "Алатау" Тихоокеанского флота и наземную технику. Всего к запуску готовы более 200 человек для поисково-спасательного обеспечения запуска корабля, сообщили в Росавиации.

"Росавиация и Минобороны России будут использовать 7 самолетов, 12 вертолетов, 1 спасательное судно - "Алатау" Тихоокеанского флота, а также наземную технику. К запуску также готовы более 200 человек, задействованных в поисково-спасательном обеспечении", - отметил Алексей Лукьянов.

Как уточнили в Росавиации, запуск корабля с космодрома Байконур запланирован на четверг, 27 ноября, расчетное время - 12:27:57 мск. "За два часа до старта ракеты-носителя все средства поиска и спасания будут приведены в готовность, а за три минуты - запустят двигатели для вылета воздушных судов в случае необходимости", - добавили там.

Росавиация организует поисково-спасательное обеспечение запусков и посадок космических кораблей с привлечением сил и средств Минобороны РФ, Госкорпорации "Роскосмос" и ФМБА России с 2010 года. За 15 лет их было около сотни, рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что экипаж "Союз МС-28" проведет на орбите 242 суток и вернется в конце июля 2026 года. Помогать космонавтам в их работе будет нейросеть Сбера GigaChat.

На восьмимесячную миссию намечено более 40 научных экспериментов, а также два выхода в открытый космос. Первая внекорабельная деятельность будет направлена на установку аппаратуры "Солнце-Терагерц" для прогнозирования солнечных вспышек. В рамках второго выхода космонавты проведут обслуживание модуля "Заря" и заменят отработавшие свой ресурс элементы. Также в космос отправятся прямые потомки мух-дрозофил, совершивших полет на борту биоспутника "Бион-М" № 2.