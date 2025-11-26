В Якутии планируют реновацию флота пароходства на базе Жатайской судоверфи

Устаревшие корабли сдерживают развитие судоходства в Ленском бассейне

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Якутии рассчитывают обеспечить реновацию флота Ленского объединенного речного пароходства (ЛОРП) на базе Жатайской судоверфи. Об этом на Северном форуме в Якутске сообщил постоянный представитель Якутии при президенте РФ - первый зампред правительства республики Андрей Федотов.

25 ноября помощник президента России, глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев обратился к Минпромторгу и Минтрансу РФ за содействием по включению Жатайской верфи в программы производства судов и по оказанию господдержки. Также он заявил, что устаревший флот является наиболее острой проблемой, сдерживающей развитие судоходства в Ленском бассейне.

"Мы должны обеспечить реновацию судов Ленского объединенного речного пароходства на основе Жатайской судоверфи", - сообщил Федотов. Он не уточнил, о каком числе судов идет речь, но ранее сообщалось, что потребность Якутии составляет 283 судна до 2035 года.

Как уточнил ТАСС Федотов, судоверфь строилась с мощностью производства 10 новых судов. "Это только первая очередь, нужна еще вторая очередь, корпус достроечный нужно доработать по СНИПу, но это уже конкретные мероприятия. Самое главное, что мы сегодня абсолютно уверены в перспективности этого производства", - подчеркнул он в беседе с корреспондентом ТАСС.

ЛОРП - флагман водного речного транспорта Якутии и одно из ведущих транспортно-производственных предприятий на северо-востоке России. Флот пароходства работает как на участках Ленского бассейна, так и на участках Северного морского пути (СМП) от Мурманска до Певека и в акваториях Белого и Баренцева морей.

О форуме

В 2025 году Северный форум по устойчивому развитию (СФУР) проходит 26-28 ноября в шестой раз в Якутске. Организаторами VI СФУР выступают правительство Республики Саха (Якутия), международная организация северных регионов "Северный форум", Северо-Восточный федеральный университет, Арктический государственный институт культуры и искусств, Институт мерзлотоведения и научно-образовательный центр "Север".

Северный форум по устойчивому развитию - постоянно действующая ежегодная международная экспертная площадка для обсуждения проблем и перспектив устойчивого развития Севера и Арктики. Основная идея форума - объединить мировое сообщество для решения проблем устойчивого развития регионов Севера и Арктики, достижение 17 целей устойчивого развития ООН.