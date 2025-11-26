Груздев: доля промышленной продукции в торговле России и Таиланда превышает 80%

Это говорит о качестве торговли и низкой зависимости от энергоресурсов, подчеркнул замглавы Минпромторга РФ

Редакция сайта ТАСС

ПХУКЕТ /Таиланд/, 26 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Доля промышленной продукции в товарообороте между Россией и Таиландом превышает 80%, странам необходимо расширять номенклатуру и создавать совместные предприятия. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев в кулуарах проходящего на Пхукете Российско-таиландского инвестиционного форума.

"Надо отметить, что у нас во взаимной торговле очень хороший несырьевой характер. По нашим данным, доля промышленной продукции превышает 80%. То есть это уже говорит о качестве торговли, низкой зависимости от энергоресурсов, тем не менее диверсификация нам нужна. Нужно расширять номенклатуру и то, о чем сегодня говорили, нужно вести дело к совместным предприятиям, совместным разработкам, это заложит основу для долгосрочного партнерства, рассчитанного на десятилетия вперед", - сказал он.

Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов ранее отметил, что "экономический прогресс в тайско-российских отношениях налицо", так как по сравнению с показателями взаимного товарооборота в 2024 году, составившего $2 млрд, в этом году "он растет еще на 10%, экспорт российской продукции в Таиланд увеличился в полтора раза, а российские инвесторы вложили $6-7 млрд в тайскую экономику".

Российско-таиландский инвестиционный форум начал работу в островной таиландской провинции Пхукет и будет проходить до 28 ноября. Ожидается, что он будет содействовать установлению долгосрочных деловых связей между российскими и таиландскими компаниями. В нем принимают участие представители 200 компаний России и Таиланда.