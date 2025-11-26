Доля просроченной задолженности в сегменте МФО в III квартале составила 31%

По данным ЦБ, количество заявок граждан в микрофинансовых организациях в третьем квартале сократилось на 13,5%

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Доля просроченной задолженности в сегменте микрофинансовых организаций (МФО) в третьем квартале 2025 года увеличилась на 2,6 процентного пункта (п.п.) относительно второго квартала и на конец третьего квартала составила 31%, говорится в материалах Банка России, представленных членом комитета финансового надзора ЦБ Ильей Кочетковым на XXIV Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.

"На конец третьего квартала доля NPL 90+ составила 31% (+2,6 п.п. ко второму кварталу 2025). Ухудшение произошло как в сегменте займов бизнесу (+0,3 п.п.), так и в сегменте потребительских займов (+3,3 п.п.)", - отмечается в материалах регулятора.

При этом, по данным ЦБ, количество заявок граждан в микрофинансовых организациях (МФО) в третьем квартале сократилось на 13,5% и составило 45 млн (во втором квартале - 52 млн), а число заемщиков на конец третьего квартала снизилось на 0,1% и составило 14,97 млн человек.

Кроме того, объем выдач микрозаймов в третьем квартале этого года сократился на 6%, портфель микрозаймов сократится на 2,3% по сравнению с предыдущим кварталом составил 756 млрд рублей (во втором квартале - 739 млрд рублей).