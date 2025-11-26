ЦБ пока не намерен использовать ИИ для принятия решений по ключевой ставке

Искусственный интеллект может и повысить ставку, отметил зампред Банка России Филипп Габуния

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Банк России пока не планирует применять искусственный интеллект для принятия решений по ключевой ставке. ИИ вполне может и повысить ставку, заявил зампред Банка России Филипп Габуния на Domclick Digital Forum.

"Пока вряд ли, это может быть чревато", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли ключевая ставка рассчитываться с помощью искусственного интеллекта.

Зампред ЦБ также в шутку добавил, что ИИ может и повысить ставку.

В октябре Банк России четвертый раз подряд снизил ключевую ставку, на этот раз на 50 б. п., до 16,5% годовых, указав, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. Следующее заседание по ставке пройдет 19 декабря.