Лидер ЭКГ-рейтинга расширяет меры поддержки беременных сотрудниц

"Совкомбанк" придает большое значение вопросам демографической стабильности и поддержке семейных ценностей, сообщила HR-директор компании Надия Имаметдинова

Москва, 26 ноября. /ТАСС/. Программа сопровождения беременности и родов действует в группе "Совкомбанк". Об этом сообщила ТАСС HR-директор компании Надия Имаметдинова.

"Совкомбанк" придает большое значение вопросам демографической стабильности и поддержке семейных ценностей. Сотрудницам, которые находятся в положении, предлагается программа софинансирования ведения беременности в ведущих частных клиниках страны, поддержка корпоративных психологов, ДМС для детей с первого дня жизни", - поделилась в комментарии ТАСС Имаметдинова.

По ее словам, в 2024 году в семьях сотрудников родилось более 1,8 тыс. детей. В группе производится корпоративная выплата в размере 50 тыс. за первого, 100 тыс. за второго и 200 тыс. рублей за третьего и последующих детей. Кроме того, для семей работников доступен корпоративный детский сад.

Рейтинг "Экология. Кадры. Государство" был впервые внедрен в Центральном федеральном округе в 2022 году. В феврале 2024 года рейтинг получил статус национального стандарта. Стандарт охватывает уже 7 млн хозяйствующих субъектов. Особый акцент сделан на вкладе компаний в демографическое развитие страны и социальное инвестирование в регионах присутствия.