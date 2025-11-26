Сбер внедрил ИИ-агента в механизм оценки рыночной стоимости недвижимости

С помощью объектов-аналогов, набора формул и правил он автоматически оценивает кредитуемый объект

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Сбер внедрил AI-агента (искусственный интеллект) в механизм оценки рыночной стоимости объектов недвижимости. Об этом рассказал старший вице-президент и руководитель блока "Риски" Сбербанка Джангир Джангиров в ходе Domclick Digital Forum в Москве.

"Сбер разработал и внедрил AI-агента на базе нейросети GigaChat для оценки стоимости объектов недвижимости в жилищном кредитовании", - сказал он.

ИИ-агент повторяет функционал оценщика: с помощью объектов-аналогов, набора формул и правил он автоматически оценивает кредитуемый объект.

По словам Джангирова, разработка упрощает процесс верификации по сложным залоговым объектам за счет использования большого количества информации из открытых источников, а также внутренних данных о похожих объектах и сделках Сбера. Переход на модельную оценку позволил отказаться от отчета об оценочной стоимости при покупке жилья и земельных участков.