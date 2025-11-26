Тюменский экспортный форум собрал более 300 участников из стран ЕАЭС

На мероприятии, в частности, обсудят восприятия бренда "Сделано в России" за пределами страны

ТЮМЕНЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Более 300 участников из разных регионов России и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе Белоруссии и Казахстана, собрал V Тюменский экспортный форум. Они обсудят вопросы экспортной деятельности и восприятия бренда "Сделано в России" за пределами РФ, передает корреспондент ТАСС.

Целью форума в 2025 году стало отражение важности использования федеральной и региональной идентичности в продвижении товаров и услуг за рубежом. Кроме этого, одной из ключевых задач события является анализ восприятия продукции и брендов Тюменской области в странах ближнего и дальнего зарубежья. По словам заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева, за последние несколько лет только Тюменский регион увеличил товарооборот с Республикой Белоруссией в 22 раза, с Узбекистаном более четырех раз и с Казахстаном более, чем в пять.