Кассационную жалобу Каменщика на передачу Домодедово оставили без удовлетворения

Генпрокуратура ранее подала иск к 32 структурам, связанным с аэропортом, а также к владельцу холдинга и председателю совета директоров

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Московского округа оставил кассационную жалобу экс-бенефициара группы "Домодедово" Дмитрия Каменщика на отказ апелляционного суда отменить решение о передаче аэропорта государству без удовлетворения. Об этом сообщил журналистам один из участников судебного процесса.

Как уточняется в судебной картотеке, принято оставить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

Ранее бывший бенефициар группы "Домодедово" Дмитрий Каменщик подал кассационную жалобу на отказ апелляционного суда отменить передачу аэропорта государству.

Ранее Генпрокуратура подала иск к 32 структурам, связанным с аэропортом, а также к владельцу холдинга Каменщику и председателю совета директоров Валерию Когану. Претензии были связаны с переходом компаний группы "Домодедово" под иностранное влияние. 17 июня Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск об обращении в доход государства аэропорта Домодедово. 19 июня Росимущество полностью получило ООО "ДМЕ холдинг", владеющее активами аэропорта Домодедово. На следующий день бывший первый замминистра экономического развития РФ Андрей Иванов стал гендиректором ООО "Домодедово эрфилд", под управлением которого также с 20 июня находятся "Домодедово фьюэл фасилитис", "Домодедово пэссенджер терминал", "Домодедово интегрейшн" и другие структуры, связанные с аэропортом, а также "ДМЕ холдинг".