Греф отметил устойчивый тренд на снижение ставок на рынке

Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Складывается устойчивый тренд на снижение ставок на рынке, в том числе в ипотеке, заявил глава Сбербанка Герман Греф журналистам в кулуарах Domclick Digital Forum.

"Мы видим, что идет устойчивый тренд на снижение ставок и будет расти объем рыночной ипотеки. Правительство будет сворачивать предоставление льготной ипотеки. Дифференциация ставки по количеству детей в семье - это правильный подход. <…> В следующем году будет восстанавливаться объем выдач ипотеки. Следующий год должен стать годом нормализации", - сказал он.