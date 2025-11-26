Греф отметил устойчивый тренд на снижение ставок на рынке
МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Складывается устойчивый тренд на снижение ставок на рынке, в том числе в ипотеке, заявил глава Сбербанка Герман Греф журналистам в кулуарах Domclick Digital Forum.
"Мы видим, что идет устойчивый тренд на снижение ставок и будет расти объем рыночной ипотеки. Правительство будет сворачивать предоставление льготной ипотеки. Дифференциация ставки по количеству детей в семье - это правильный подход. <…> В следующем году будет восстанавливаться объем выдач ипотеки. Следующий год должен стать годом нормализации", - сказал он.