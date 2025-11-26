На Запорожье предприятиям выдали около 20 лицензий на добычу воды

Речь идет о компаниях, которые, в частности, занимаются добычей воды для бытовых нужд

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Запорожской области выдали около 20 лицензий предприятиям, которые занимаются добычей воды для бытовых нужд и производства бутилированной воды в регионе. Об этом сообщил ТАСС на III Всероссийской научно-практической конференции по реабилитации естественных экосистем Донбасса и Новороссии "Докучаевская конференция" и.о. министра природы, экологии и недропользования региона Владимир Капитонов.

"[Добыча] воды - регулярно мы выдаем лицензии. На данный момент около 20 лицензий выдано на добычу воды. <...> Добыча минеральной воды в регионе не останавливалась, предприятия по добыче продолжают снабжать население", - сказал он.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в интервью ТАСС, что регион готов возобновить поставки минеральной воды из скважин возле реки Молочной.

III Всероссийская научно-практическая конференция по реабилитации естественных экосистем Донбасса и Новороссии "Докучаевская конференция" проходит в Москве в среду. Экологи, ученые, представители исполнительной власти, общественники и волонтеры обсуждают стоящие перед регионами экологические вызовы.