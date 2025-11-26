Аналитики ожидают, что добыча нефти России в 2026 году вырастет на 4,7%

Аналитик ресурсных секторов Марк Шумилов отметил, что она может достичь 535 млн тонн

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Добыча нефти и конденсата в России в 2026 году вырастет на 4,7%, до 535 млн тонн, преимущественно за счет роста добычи конденсата и наращиванию производства в рамках ОПЕК+. Об этом сообщил в ходе пресс-завтрака "Ренессанс капитала" аналитик ресурсных секторов Марк Шумилов.

"На наш взгляд, в следующем году мы можем выйти на объемы по добыче именно нефти без конденсата в 9,55 млн баррелей в сутки. Но несмотря на то, что этот уровень немного ниже, чем в 2023 году, общая добыча нефти и конденсата может оказаться выше. Не 530 млн [тонн], как в 2023 году было, а 535 млн тонн. Основная причина - это то, что у нас за последние три года значительно выросли объемы добычи именно конденсата, который не регулируется альянсом [ОПЕК+]", - сказал Шумилов. По его словам, добыча нефти в 2026 году может составить примерно 480 млн тонн, а конденсата - 50-55 млн тонн.

Постепенный отказ от добровольных сокращений добычи нефти в рамках ОПЕК+, который начался с весны этого года, может привести к профициту на рынке в объеме 1,5-2 млн баррелей в сутки. "Такого профицита мы не видели по крайней мере со времен ковида. Это означает, что те уровни цен, которые мы наблюдали в 2022-2024 годах, вряд ли нас ждут в ближайшие 12 месяцев. Мы ждем, что в связи с этим цены на нефть марки Brent скорректируются до среднего уровня в $65 за баррель", - отметил Шумилов. При этом он допускает, что в первом квартале 2026 года цены могут быть даже ниже $60 за баррель по причине низкого сезонного спроса на нефтепродукты.

Кроме того, "Ренессанс капитал" ожидает, что в течение двух месяцев ситуация с поставками российской нефти по морю и с дисконтами улучшится.