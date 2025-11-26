В Вологодской области высадили лесных культур в 1,5 раза больше плана

Агротехнические и лесоводственные мероприятия провели на площади 31,9 тыс. га

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Работы по восстановлению лесов проведены в 2025 году в Вологодской области на площади 73,5 тыс. га, что составило 102% от планируемого. План по высаживанию лесных культур перевыполнили в 1,5 раза, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"На Вологодчине перевыполнен план по лесовосстановлению. Это главная задача федерального проекта "Сохранение лесов" в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие" по лесовосстановлению. В 2025 году провели лесовосстановительные работы на площади 73,5 тыс. га - план выполнен на 102%. Перевыполнили план по искусственному лесовосстановлению - высадили лесные культуры на площади 12,4 тыс. га - 153% от заданного объема", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, агротехнические и лесоводственные мероприятия провели на площади 31,9 тыс. га - 112% от плана.

В ходе подготовки к следующему лесовосстановительному сезону подготовка почвы под посадку лесных культур проведена на площади 12,7 тыс. га. "Регион является лидером по количеству питомников для выращивания сеянцев. На базе Вологодского селекцентра работает современный комплекс по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой и переработке лесосеменного сырья. Вологодская область также полностью обеспечивает себя посадочным материалом", - отметил глава области.

Вологодская область является одним из лидеров в России по интенсивности и объему заготовки леса, территория на 81% покрыта лесом. Насчитывается 11,7 млн га леса, расчетная лесосека - 1,6 млрд куб. м, объем переработки древесины составляет 76%, значительная доля продукции деревообработки поставляется на экспорт.