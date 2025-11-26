Греф назвал "торговым рабством" скидки маркетплейсов только по картам их банков

Глава Сбербанка также призвал уравнять условия конкуренции между банками

Редакция сайта ТАСС

Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф призвал уравнять условия конкуренции между банками на маркетплейсах. Скидочные предложения площадок только по карте банка маркетплейса можно считать "торговым рабством", отметил банкир в беседе с журналистами в кулуарах Domclick Digital Forum.

"Мы как раз совершенно не против скидок. Мы против скидок в одни ворота. Вы не клиент, скажем так, какого-то из их банков, и вы не можете получить скидку, пока вы не станете их клиентом. <…> Вот это торговое рабство. Хочешь купить? Хочешь получить скидку? Значит, ты обязан открыть в таком-то банке карту. Это очевидные абсолютно неравные условия конкуренции, не рыночные условия, это должно быть отменено", - сказал Греф.

Также на маркетплейчах "очень высокие комиссии" для продавцов, добавил банкир. "Единственное, что можно сделать, - это выравнять условия конкуренции", - заключил он.