Бюджет Тамбовской области приняли с дефицитом в 5,5 млрд рублей

Доходы составят 79,8 млрд рублей, расходы - 85,3 млрд рублей

ТАМБОВ, 26 ноября. /ТАСС/. Депутаты Тамбовской областной думы на заседании в среду приняли в первом чтении региональный бюджет на 2026 год с дефицитом в 5,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин.

Государственная дума 18 ноября рассмотрела во втором чтении федеральный бюджет на очередные три года, в ходе которого были изменены объемы межбюджетных трансфертов. Из федерального бюджета Тамбовской области определены дополнительные средства на 2026 год в сумме 787,2 млн рублей.

"С учетом дополнительных федеральных средств новые параметры бюджета на 2026 год составят: доходы - 79,8 млрд рублей, расходы - 85,3 млрд рублей, дефицит - 5,5 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

По словам Матушкина, бюджет региона на предстоящие три года остается социальным. В частности, на соцсферу направят более 60% всех расходов. "В обязательном порядке предусмотрены выплаты участникам специальной военной операции и членам их семей, средства на исполнение нацпроектов и федеральных программ", - отметил спикер облдумы.

Продолжится реализация программ образования, модернизации первичного звена здравоохранения, формирования современной городской среды, комплексного развития сельских территорий.

"Расходы на национальную экономику в 2026 году составят 14,7 млрд рублей, что выше первоначально утвержденного бюджета на 2025 год на 1,4%. Продолжится реализация мероприятий по поддержке сельского хозяйства, транспорта, промышленности, малого и среднего предпринимательства", - отметил Матушкин.

Также в первом чтении депутаты поддержали бюджет Тамбовского фонда обязательного медицинского страхования на очередные три года. Общий объем доходов и расходов бюджета фонда на 2026 год планируется в сумме 21,2 млрд рублей.