"Россети" направили свыше 560 млн рублей на энергообъекты Ставрополья

ПЯТИГОРСК, 26 ноября./ТАСС/. "Россети Северный Кавказ" по итогам трех кварталов 2025 года направили более 560 млн рублей на реконструкцию, строительство и техническое перевооружение энергообъектов Ставрополья. Это втрое превысило плановые показатели, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Россети Северный Кавказ" за девять месяцев 2025 года направили свыше 560 млн рублей на реконструкцию, новое строительство и техническое перевооружение энергообъектов на Ставрополье. Это в почти в три раза больше планового показателя, который составлял 187 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что за этот период реконструировано и построено почти 57 км линий электропередачи, увеличена мощность ряда трансформаторных подстанций. Ее прирост составил почти 17,5 мегавольт-ампера (МВА).

"Одним из крупных проектов инвестиционной программы стала реконструкция подстанции 110 кВ "Аэропорт" в Минераловодском округе края. На питающем центре специалисты заменили оборудование открытого распределительного устройства на современное российского производства: выключатели, разъединители, устройства релейной защиты и автоматики. На подстанции установили более мощные трансформаторы - по 10 МВА взамен двух по 6,3 МВА. Кроме того, энергетики построили свыше 4 км линий электропередачи", - подчеркнули в пресс-службе.