Груздев отметил актуальность проблемы безналичных расчетов россиян в Таиланде

Чем больше будет запрос, чем больше будет подтвержденных заинтересованных сторон, тем быстрее этот вопрос будет решаться за столом переговоров, подчеркнул замглавы Минпромторга РФ

Редакция сайта ТАСС

ПХУКЕТ /Таиланд/, 26 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Вопрос о разрешении россиянам проводить безналичные расчеты в Таиланде с использованием карт банков РФ становится все более актуальным. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев в кулуарах проходящего на Пхукете Российско-таиландского инвестиционного форума.

"У меня есть ощущение, что эта тема становится все более и более актуальной, - отметил Груздев. - У наших партнеров есть правильное восприятие, что без решения этих вопросов существенного расширения торговых, инвестиционных связей и культурных обменов невозможно. Потому что действительно это атавизм, когда люди путешествуют, перевозя в сумках наличность. И здесь, конечно же, надо сказать, что очень многого мы ожидаем именно от таиландских контрагентов, нужны консультации по линии регуляторов, нужна заинтересованность коммерческих банков Таиланда, которые должны развивать корреспондентскую сеть с нашими российскими банками. Наше банковское сообщество готово".

"На мой взгляд, чем больше будет запрос, чем больше будет подтвержденных [заинтересованных сторон], тем быстрее этот вопрос будет решаться за столом переговоров", - добавил он.

Российско-таиландский инвестиционный форум начал работу в островной таиландской провинции Пхукет и будет проходить до 28 ноября. Ожидается, что он будет содействовать установлению долгосрочных деловых связей между российскими и таиландскими компаниями. В нем принимают участие представители 200 компаний России и Таиланда.