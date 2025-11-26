Посол РФ: проект внедрения карт "Мир" в Таиланде остается в повестке дня

Проект был в высокой степени готовности и доведен уже фактически до стадии тестирования, напомнил Евгений Томихин

Редакция сайта ТАСС

ПХУКЕТ /Таиланд/, 26 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Проект внедрения карт российской платежной системы "Мир" в Таиланде остается в повестке дня. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС посол РФ в Таиланде Евгений Томихин на полях проходящего на Пхукете Российско-таиландского инвестиционного форума.

"Я считаю, что этот проект остается в повестке дня, тем более что он был в высокой степени готовности и был доведен уже фактически до стадии тестирования, но потом случился ковид, и туризм практически упал почти до нуля. Поскольку этот проект находился в высокой степени готовности и интересен был как нашим таиландским друзьям, так и российской стороне, то, конечно же, я очень надеюсь, что наступит время, когда к идее внедрения карт системы "Мир" вернутся, а может быть, придумают какие-то другие более современные цифровые платформы или какие-то другие варианты проведения платежей. Но проект, с моей точки зрения, остается в повестке", - сказал он.

Принимающий участие в пхукетском деловом смотре замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев ранее указал, что вопрос о разрешении россиянам проводить безналичные расчеты в Таиланде с использованием карт банков РФ становится все более актуальным в свете роста популярности страны как среди российских туристов, так и среди представителей бизнеса РФ. По его словам, "нужны консультации по линии регуляторов и заинтересованность коммерческих банков Таиланда", чтобы сделать доступными для россиян безналичные расчеты в королевстве.

Российско-таиландский инвестиционный форум начал работу в островной таиландской провинции Пхукет и будет проходить до 28 ноября. Ожидается, что он будет содействовать установлению долгосрочных деловых связей между российскими и таиландскими компаниями. В нем принимают участие представители 200 компаний России и Таиланда.