Аналитики призвали не ждать дивидендов от "Газпрома" за 2025 и 2026 годы

Финансовые результаты компании в 2025 году восстанавливаются, но преимущественно не за счет развития, а за счет налоговых льгот, отметил аналитик ресурсных секторов компании Марк Шумилов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. "Газпром" не будет выплачивать дивиденды в ближайшие два года, хотя финансовая ситуация в компании улучшается, сообщил журналистам в ходе пресс-завтрака "Ренессанс капитала" аналитик ресурсных секторов компании Марк Шумилов.

По мнению аналитика, финансовые результаты компании в 2025 году восстанавливаются, но преимущественно не за счет развития, а за счет налоговых льгот.

"Здесь пока стратегия такая, что пока компании плохо, ее будут поддерживать и если мы остаемся в такой парадигме, я думаю, что дивидендов ближайшие два года ждать не стоит. Это было бы очень странно, если бы Минфин предоставлял налоговые льготы, а потом забирал лишь 50% в виде дивидендов", - сказал он. "Если бы было все хорошо, то "Газпром" бы не получал эти налоговые преференции. Но, несмотря на это, в целом результаты "Газпрома" улучшаются", - добавил Шумилов.

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО, приходящаяся на акционеров компании, по итогам I полугодия 2025 года снизилась на 5,5% - до 983 млрд рублей.