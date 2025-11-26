ЕП призвал запретить в ЕС иностранные интернет-магазины в случае нарушения норм

Евродепутаты настаивают на том, что деятельность онлайн-площадок должна быть временно приостановлена в случаях "неоднократных, серьезных или системных нарушений законодательства Евросоюза"

ПАРИЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Депутаты Европарламента (ЕП) выступили за приостановку деятельности торговых интернет-платформ, не выполняющих требования европейского законодательства. Соответствующая резолюция была принята на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

"Парламент принял резолюцию, касающуюся неотложной проблемы нелегальной и небезопасной продукции, продаваемой потребителям ЕС через платформы электронной коммерции, в частности, через такие торговые площадки, как Shein, Temu, AliExpress и Wish, которые находятся за пределами ЕС", - сообщила пресс-служба ЕП.

Депутаты настаивают на том, что деятельность онлайн-площадок должна быть временно приостановлена в случаях "неоднократных, серьезных или системных нарушений законодательства ЕС" и ссылаются на пример с попыткой заблокировать Shein во Франции. Они подчеркивают, что вариант с блокировкой "больше не должен рассматриваться как исключительная мера".

В своей резолюции они призывают Еврокомиссию "значительно увеличить финансовую и операционную поддержку" таможенных органов и рыночных регуляторов, а также ввести "единый сбор за обработку на уровне ЕС" посылок, отправляемых продавцами, чтобы покрыть расходы на поддержку таможни и регуляторов. Отдельно предлагается рассмотреть новые реформы "по регулированию и обязательствам для онлайн-площадок", чтобы закрыть правовые лазейки и обеспечить привлечение этих площадок к ответственности за несоответствующие товары, поступающие на рынок ЕС.

5 ноября Министерство экономики и финансов Франции сообщило, что по поручению премьер-министра Себастьена Лекорню начало процедуру приостановки деятельности Shein. Решение властей было обнародовано на фоне скандала, связанного с продажей через данную платформу секс-кукол, выглядящих как несовершеннолетние. 3 ноября после волны публикаций в СМИ платформа объявила о снятии с продажи не только этого товара, но и всех секс-кукол, а также о внедрении механизма по противодействию обхода продавцами данных ограничений. 5 декабря должно быть вынесено судебное решение по запросу правительства республики о временной блокировке этого интернет-магазина во Франции.