Лихачев: Киргизия находится в шаге от строительства АЭС

Глава Росатома также отметил растущую потребность республики в новых объемах электроэнергии

Редакция сайта ТАСС

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев © Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Киргизия сегодня активно развивает энергетическую сферу и уже находится в шаге от решения по строительству атомной электростанции. Об этом сообщил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия-1".

"У них (Киргизии - прим. ТАСС) диверсифицирована энергосистема, есть гидро-, есть возобновляемая энергетика, и они находятся в шаге от принятия решений по строительству атомных электростанций", - сказал Лихачев.

Глава Росатома также обратил внимание на растущую потребность Киргизии в новых объемах электроэнергии. "Рынок Кыргызстана очень требовательный к новым объемам электроэнергии. И думаю, что рано или поздно решение об атомной энергетике будет принято", - заключил он.

При этом Лихачев напомнил, что Росатом уже приступил к реализации проекта по запуску ветряной электростанции (ВЭС) мощностью 100 МВт в Иссык-Кульской области республики. По его словам, запуск объекта ожидается в течение полутора-двух лет после окончательной верификации всех контрактных документов.