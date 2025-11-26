Власти Адыгеи окажут всестороннее содействие инициативным аграриям региона

Поддержка аграрно-промышленного комплекса остается одним из приоритетов работы региональных властей, отметил глава республики Мурат Кумпилов

МАЙКОП, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Адыгеи окажут всестороннее содействие инициативным аграриям региона и передовым сельхозпредприятиям. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в ходе посещения одного из агрохозяйств в Красногвардейском районе.

"Дал поручения профильным ведомствам оказывать всестороннее содействие инициативным аграриям и передовым сельхозпредприятиям", - сказал Кумпилов. Он отметил, что поддержка аграрно-промышленного комплекса остается одним из приоритетов работы региональных властей, направленной на выполнение задачи президента РФ по повышению эффективности сельхозпроизводства. "Будем и дальше внедрять все инструменты помощи, предоставляемые федеральным центром, создавать условия для увеличения объемов производства и повышения качества сельхозпродукции", - отметил Кумпилов в своем официальном канале в мессенджере Мax.

Говоря о хозяйстве, которое он посетил, Кумпилов назвал предприятие одним из передовиков и подчеркнул, что здесь уже обмолочено 87% площадей, собрано 8,3 тыс. тонн риса при урожайности 65 ц/га. "В ходе посещения предприятия ознакомился с технологическими процессами производства, оценил перспективы его расширения: существующая в КФХ технологическая цепочка полного цикла позволяет не только выращивать рис, но и производить готовую продукцию", - пояснил Кумпилов. Он подчеркнул, что в настоящее время мощности предприятия полностью загружены. По словам главы республики, работа хозяйства является примером эффективного использования мер господдержки.

В общей сложности, по данным главы региона, на рисовых чеках Адыгеи завершается уборка урожая и уже обмолочено более 71% посевной площади. "В целом в республике средняя урожайность риса составляет 60,5 ц/га - это выше средних многолетних значений", - заключил он.