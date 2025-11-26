Газопровод Волхов - Мурманск может использоваться для реверсных поставок газа

Разработкой проектной документации для газопровода занимаются специалисты Нижегородского филиала "Газпром проектирование"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Газопровод Волхов - Мурманск в будущем может использоваться не только для поставок газа для "Мурманского СПГ", но и для реверсной транспортировки газа со Штокмановского месторождения в единую систему газоснабжения. Об этом заявил главный инженер проекта Андрей Мамонтов в интервью Telegram-каналу "Газ для России".

Разработкой проектной документации для газопровода занимаются специалисты Нижегородского филиала "Газпром проектирование", а Мамонтов поделился подробностями проекта. По его словам, Главгосэкспертиза одобрила комплект проектной документации по первым двум этапам строительства участков линейной части газопровода Волхов - Сегежа - Костомукша, который является первой половиной большого газотранспортного маршрута из Северо-Западного региона к северным границам России.

"Речь идет об участке газопровода с 173 по 532 км. Строительство этого участка газопровода позволит решать задачи по газоснабжению Республики Карелия за счет подключения к газопроводу Волхов - Петрозаводск. По участку с нулевого по 173 км, а также после 532 км, проектные работы продолжаются. Активно ведутся инженерные изыскания, выполняется сбор исходных данных, а также начато формирование проектных решений", - отметил специалист.

"Второй половиной станет проектируемый в настоящее время магистральный газопровод Волхов - Мурманск. А общая протяженность газопровода составит порядка 1 400 км. Стоит отметить, что он - один из немногих в России - рассчитан на так называемые реверсные поставки. На первом этапе его будут использовать для обеспечения поставок газа в Республику Карелия и Мурманскую область, в том числе и в целях обеспечения перспективного завода СПГ, который планируется построить к 2030 году. Позднее, он сможет выполнять задачи по транспортировке газа из стратегических запасов нашей страны - Штокмановского газоконденсатного месторождения. То есть природное топливо пойдет в обратном направлении - от месторождения в единую систему газоснабжения России", - сказал он.

В связи с этим диаметр трубы будущего газопровода составит 1 400 мм, а давление - 11,8 МПа. "Поскольку над проектированием в целом работает очень большая и профессиональная команда "Газпром проектирования", а также привлеченные изыскательские и проектные организации, не сомневаюсь, что все стоящие перед нами задачи будут успешно решены", - заверил Мамонтов.

Ранее Главгосэкспертиза выдала "Газпрому" положительное заключение на строительство первых участков газопровода Волхов - Мурманск, который обеспечит сырьем "Мурманский СПГ" компании "Новатэк" и газификацию Мурманской области. Строительство планируется провести в Ленинградской области и Карелии. Техническим заказчиком документации выступил "Газпром инвест". Застройщик - ПАО "Газпром". Проектную документацию подготовили "Газпром проектирование", "Связьгазпроект" и научно-производственная фирма "ДИЭМ".

О газопроводе

В начале октября "Газпром" сообщил, что в 2025 году начал практическую реализацию магистрального газопровода Волхов - Мурманск. Согласно программе догазификации Мурманской области, от газопровода компания спроектирует и начнет строительство первоочередных газопроводов-отводов с газораспределительными станциями, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов.

Ранее в утвержденном правительством РФ комплексном плане развития инфраструктуры до 2036 года говорилось, что строительство магистрального газопровода Волхов - Мурманск на 40 млрд куб. м газа в год планируется начать в 2025 году и завершить в 2031 году.

Президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" совместно с правительством РФ построить и запустить газопровод Волхов - Мурманск до 2030 года. Между Волховом и Мурманском планируется построить магистральный газопровод протяженностью более 800 км. Газопровод мощностью 40 млрд куб. м в год призван развить газотранспортную сеть северо-западных регионов РФ, обеспечить газом планируемый проект по производству сжиженного природного газа "Мурманский СПГ" и потребителей Карелии и Мурманской области.

О Штокмановском месторождении

В 2021 году сообщалось, что "Газпром" рассчитывает на ввод в промышленную разработку Штокмановского газоконденсатного месторождения в Баренцевом море с запасами 3,9 трлн куб. м газа в 2029 году. Сроки начала освоения Штокмана несколько раз откладывались из-за изменения параметров проекта, необходимых для принятия окончательного инвестиционного решения.

Также сообщалось, что на базе Штокмана рассматривался проект строительства завода по сжижению газа мощностью 7,5 млн тонн в год - "Штокман СПГ". Но в августе 2019 года совет директоров "Газпрома" одобрил ликвидацию компании Shtokman Development AG, которая должна была стать оператором проекта по СПГ на базе Штокмановского месторождения.